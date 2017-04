Sob olhares do presidente, Timão treina pênaltis antes da final

O último dia de preparação do Corinthians para a final do Campeonato Paulista, neste domingo, às 16h (de Brasília), contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, contou com a presença do presidente do clube, Roberto de Andrade, acompanhando de perto a movimentação comandada pelo técnico Fábio Carille. Ao lado de dois filhos e dos dirigentes Flávio Adauto e Alessandro, Roberto ficou no gramado durante quase toda a atividade na manhã deste sábado.

Cientes do olhar do mandatário, os jogadores realizaram um trabalho especial nas bolas paradas, consideradas armas fundamentais pelo treinador na busca por gols diante da Macaca. Finalizando a primeira semana "cheia" de treinos desde o início da temporada, Carille insistiu nas jogadas de faltas laterais e escanteios, sempre corrigindo posicionamento dos atletas a cada mudança do local da batida.

O destaque, porém, ficou por conta do treino de pênaltis, modalidade em que o Timão foi eliminado da Copa do Brasil pelo Internacional, há quase duas semanas. Além dos reservas, que cobraram infrações desse tipo praticamente durante a última meia hora do trabalho em campo separados, os titulares reservaram a parte final da movimentação para testar precisão da marca da cal.

Com pelo menos uma batida de cada um da equipe principal, o destaque novamente foi para o centroavante Jô, com 100% de aproveitamento. Até o momento, o centroavante foi o responsável por bater os dois pênaltis que a equipe teve no tempo normal das partidas, convertendo contra o São Bento e desperdiçando contra o Santo André. Em disputas, fez o gol tanto contra o Brusque quanto contra o Inter.

A decisão diante da Ponte, porém, só será desempatada dessa forma se os clubes em caso de empate no placar agregado dos jogos em Campinas e Itaquera, independentemente dos gols marcados em cada arena. Por ter a melhor campanha no torneio, o Timão poderá decidir em casa e, em caso de título, conquistar sua primeira taça no estádio localizado na zona leste paulistana.