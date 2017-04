Santos antecipa venda de ingressos para não sócios contra o Santa Fe

Os torcedores comuns do Santos ganharam um pequeno presente nesta sexta-feira. Isso porque o clube decidiu antecipar a venda de ingressos para o duelo contra o Independiente Santa Fe, na próxima quinta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Pacaembu, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores.

Inicialmente, a comercialização para não sócios estava prevista apenas para segunda-feira. Agora, porém, as entradas já podem ser adquiridas a partir deste sábado, às 10h, no site do Peixe, por meio do sistema Redegol (www.santosfc.com.br). Mesmo assim, a venda nas bilheterias do Pacaembu, Vila Belmiro e demais pontos autorizados foi mantida para o começo da semana.

Os sócios do Peixe, por sua vez, já estão conseguindo comprar os ingressos desde o último domingo, através do portal Sócio Rei www.sociorei.com.br.

Preços dos Ingressos:

R$ 40,00 inteira / R$ 20,00 meia - tobogã

R$ 60,00 inteira / R$ 30,00 meia - arquibancadas amarela, verde e lilás (portão 21)

R$ 60,00 inteira / R$ 30,00 meia - arquibancada visitante (portão 22)

R$ 80,00 inteira / R$ 40,00 meia - cadeira especial laranja

R$ 100,00 inteira / R$ 50,00 meia - cadeira descoberta manga

R$ 100,00 inteira / R$ 50,00 meia - cadeira coberta azul (inicialmente indisponível para venda, para atendimento de patrocinadores da Conmebol (500 lugares, conforme contrato), do Santos FC e de proprietários de camarotes na Vila Belmiro.

Postos de venda na Baixada Santista, em São Paulo e no ABC

Vila Belmiro - Rua Princesa Isabel, s/ nº - Santos/SP - Guichês próximos à Portaria 6 e aos Portões 7/8

Pacaembu: Praça Charles Miller s/n - São Paulo - Bilheteria principal (próxima do portão principal) - Aberto de segunda a sábado, das 11 às 17 horas. No dia do jogo, das 10 horas até o término do 1º tempo

Quiosque Compre Ingressos/Redegol (Santos) - Rua Euclides da Cunha, 21 - Loja 22 - Shopping Miramar - 2º Piso - Gonzaga - Segunda à sábado das 10 às 18h00. Domingo das 15h às 19h00.

Subsede do Santos FC/SP - Av. Indianópolis, 1.772 - Planalto Paulista - São Paulo - Tel.: (13) 3257-4000 / Ramal 5000 - Horário: das 11 às 17h00

Santos Store (São Paulo) - Rua Augusta, 1931 - Cerqueira Cesar - São Paulo/SP - Tel.: (11) 3064-1574 / (11) 3064-1576 - De segunda a sábado, das 11 às 17h00; domingo, não abre

Santos Store (São Bernardo do Campo) - Shopping Metrópole - São Bernardo do Campo/SP - Praça Samuel, 200 - Loja LN 25 - Centro - São Bernardo do Campo/SP - Tel.: (11) 4336-5757 - De segunda a sábado, das 11 às 18h00; domingo não abre

Santos Store (Guarulhos) - Shopping Internacional - Guarulhos/SP - Piso Térreo - Loja D 28 - Rodovia Presidente Dutra, saída 225 - Tel.: (11)214-3098 / (11) 9 4484-7331 - De segunda à domingo, das 12h00 às 20h00