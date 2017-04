Relegados, Lugano e Neilton ganham voto de confiança no São Paulo

O técnico Rogério Ceni reiterou na última sexta-feira que pretende trabalhar com um elenco de no máximo 29 jogadores, cinco a menos que o atual. Prestes a fazer cortes, o treinador do São Paulo, porém, sinaliza em manter Lugano e Neilton no grupo, apesar de terem sido pouco utilizados até o momento na temporada.

O zagueiro e ídolo tricolor tem contrato vencido em 30 de junho. Publicamente, a diretoria afirma que tratará do assunto "no momento adequado". Das 23 partidas oficiais do time em 2017, ele atuou em apenas seis delas. No entanto, Ceni valoriza a liderança do veterano de 36 anos dentro do grupo e promete conversar com seu ex-companheiro de equipe em breve.

"Temos até 30 de junho, a diretoria ainda tem de passar uma posição. É um jogador pra mim de muita importância, pela liderança dele, a postura. Vamos conversar mais para a frente", assegurou o técnico, em entrevista coletiva.

Neilton, por sua vez, também recebeu elogios do treinador, que o vê em processo de evolução. Contratado por empréstimo até o final de 2017 em uma troca envolvendo o volante Hudson com o Cruzeiro, o atleta de 23 anos disputou um total de oito jogos oficiais pelo São Paulo, sendo três como titular, e ainda não balançou as redes adversárias com a camisa tricolor.

"Ele vem treinando muito, treinando melhor, tentando se adaptar ao que queremos. É um menino muito bom. Talvez não tenha tido um desempenho como esperávamos, mas é um jogador talentosíssimo, com uma capacidade muito boa no um contra um. Estamos tentando fazer alguns ajustes na parte tática, mas tem muito talento individual", concluiu Ceni.

Eliminado do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil, o São Paulo só voltará a campo em 11 de maio, para enfrentar o argentino Defensa y Justicia, no Morumbi, pelo jogo de volta da primeira fase da Copa Sul-Americana - o primeiro encontro terminou empatado sem gols, fora de casa. A estreia no Brasileiro acontecerá três dias depois, diante do Cruzeiro, no Estádio do Mineirão.