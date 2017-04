Real Sociedad vence e rebaixa o Granada no Campeonato Espanhol

Antes do duelo entre Real Madrid e Valencia, outro jogo abriu a 35ª rodada do Campeonato Espanhol neste sábado. No Anoeta, a Real Sociedad venceu o Granada por 2 x 1 e decretou o rebaixamento do rival. Vela e Juanmi marcaram os gols dos donos da casa enquanto Ramos descontou para os visitantes.

Com o resultado, o Granada se juntou ao Osasuna na lista dos rebaixados. Com 20 pontos, o time alvirrubro não tem mais chances de conseguir se salvar, já que o Leganés, primeira equipe fora da zona da degola, soma 30 pontos a três rodadas do final do Campeonato Espanhol. Já a Real Sociedad chegou a 61 pontos e assumiu o sexto lugar na tabela de classificação.