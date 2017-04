Palmeiras se reapresenta e inicia preparação para jogar na Bolívia

Algoz do Peñarol na noite da última quarta-feira, o elenco palmeirense retornou do Uruguai na quinta e ganhou folga na sexta. Na manhã deste sábado, o plantel dirigido pelo técnico Dorival Júnior se reapresentou na Academia de Futebol para iniciar a preparação para enfrentar o boliviano Jorge Wilstermann, pela Copa Libertadores.

A atividade foi dividida em duas etapas. Na primeira parte, o grupo de atletas permaneceu na sala de musculação e realizou trabalhos com o departamento de preparação física. Em seguida, o técnico Eduardo Baptista comandou um treino de posse de bola e passes curtos no gramado.

O elenco palestrino volta a treinar na Academia de Futebol durante a manhã deste domingo. Com 10 pontos ganhos, o Palmeiras pode garantir sua classificação às oitavas de final da Copa Libertadores no confronto com o Jorge Wilstermann, marcado para as 21h45 (de Brasília) de quarta-feira, em Cochabamba.

Suspenso provisoriamente pela Conmebol em função dos incidentes que marcaram o final do jogo contra o Peñarol, o volante Felipe Melo é desfalque certo para Eduardo Baptista. A principal opção do treinador para assumir a posição é Thiago Santos. Por outro lado, o time alviverde conta com a volta de Dudu, livre de suspensão.