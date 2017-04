Iniesta sente problema físico e desfalca Barça contra o Espanyol

O meia Andrés Iniesta será desfalque do Barcelona neste sábado, quando os catalães enfrentam o Espanyol, às 15h45 (de Brasília), pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol. O experiente camisa 8 tem dores no músculo adutor da perna direita.

O autor do gol do título mundial de seu país em 2010 já havia ficado fora do treino da última sexta-feira, na preparação final da equipe para o duelo. Sem conseguir a recuperação, ele foi confirmado como desfalque.

Com isso, Luis Enrique ganha um problema para enfrentar o rival de cidade. Ele deve optar pelo português André Gomes, que fez dois gols na última partida, contra o Osasuna, para iniciar a partida deste sábado, no estádio Cornellà-El Prat.

Por outro lado, o treinador terá a volta do atacante brasileiro Neymar, garantido entre os relacionados após cumprir suspensão de três jogos por conta de expulsão diante do Málaga, no dia 8 de abril. Ele volta a formar o trio MSN, ao lado de Lionel Messi e Luis Suárez.

Com 78 pontos, o Barça divide a liderança do Espanhol com o rival Real Madrid, ficando em primeiro por conta do confronto direto. O clube da capital, porém, tem uma partida a menos e, por isso, ainda dependem apenas de si para levantar a taça de campeão nacional.