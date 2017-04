Fluminense treina e Sornoza pede inteligência na decisão do Carioca

Neste sábado, o Fluminense fez os últimos ajustes antes da primeira final do Campeonato Carioca, contra o Flamengo, a acontecer às 16h (de Brasília) deste domingo, no estádio do Maracanã. Peça-chave no meio-campo do Flu, o equatoriano Sornoza fez um balanço do confronto e pediu inteligência ao elenco Tricolor.

"Será um duelo lindo. Teremos dois jogos muito duros pela frente e precisamos ter atenção. Não faltará dedicação do nosso lado durante os 90 minutos. Temos um plantel forte, que está confiante. Espero que a gente possa jogar com inteligência e vencer esse primeiro Fla-Flu", disse, logo após as atividades, em nota oficial publicada pelo clube.

Há pouco tempo no Rio de Janeiro, o jovem de 23 anos se adaptou rápido e vem sendo um dos destaques da equipe Tricolor no ano. Ele, inclusive, guarda com certo apreço o primeiro Fla-Flu que disputou, final da Taça Guanabara vencida nos pênaltis por sua equipe.

"Joguei meu primeiro Fla-Flu na final da Taça Guanabara e lembro bem daquele duelo. Foi um jogo muito disputado, entre dois times muito fortes. Graças a Deus saímos campeões. Faremos de tudo para que isso se repita nessa decisão do estadual", relatou.

Acompanhado de seus companheiros, Sornoza foi a campo na manhã deste sábado, no CT Pedro Antonio - última atividade antes da decisão. O técnico Abel Braga fez trabalhos táticos, com foco no posicionamento dos atletas, e trabalhou cobranças de bola parada em pouco mais de uma hora de treinamento.