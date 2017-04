Evair exalta postura de Eduardo e vê semelhanças com Nelsinho Baptista

No lançamento de sua biografia intitulada "Evair - O Matador", o ídolo do Palmeiras comentou sobre semelhanças entre o atual técnico do Verdão, Eduardo Baptista, e o pai do treinador, Nelsinho Baptista, que comandou o Alviverde entre 1991 e 1992.

Evair trabalhou com Nelsinho em sua primeira passagem pelo Palmeiras, mas acabou não tendo muitas chances com o técnico, sendo barrado do time. Mesmo assim, o ex-centroavante exaltou aspectos parecidos entre pai e filho na maneira de comandar uma equipe.

"Tem algumas circunstâncias que o Eduardo lembra o pai sim. O Nelsinho era muito teórico e muito bom taticamente. Sabia mexer e colocar o time em campo, no treinamento, então têm essas semelhanças", afirmou o ex-centroavante.

Quando questionado sobre o comportamento exaltado de Eduardo Baptista na coletiva de imprensa após a vitória de virada sobre o Peñarol. Evair defendeu o comandante alviverde, e acha que a postura do técnico mandou uma mensagem de firmeza ao elenco e à torcida. O ídolo do Verdão acredita que a equipe tirará proveitos disso.

"Acredito que o Eduardo saiu de uma guerra em casa, foi para uma guerra em Campinas e voltou para uma grande guerra no Uruguai, e foi no verdadeiro sentido uma briga. Então isso traz muita cobrança e estresse. Não sei até que ponto ele tem razão, mas creio que o torcedor e o seu grupo gostaram de ver aquilo, pois mostra uma face de guerreiro, e o Palmeiras precisa ter no seu comandante esse tipo de coisa. Espero que tenha havido crescimento com essa atitude", finalizou.