Embalado, Nadal vence sul-coreano e vai à semi em Barcelona

O espanhol Rafael Nadal, número 5 do mundo, sofreu, mas avançou à semifinal do ATP 500 de Barcelona. Ele bateu, nesta sexta-feira, o sul-coreano Hyeon Chung (94º) por 2 sets a 0, com parciais 7/6 (7-1) e 6/2, em 1 hora e 44 minutos de partida.

A primeira parcial foi muito equilibrada, e o Rei do Saibro correu riscos de sair derrotado. O asiático chegou a 3/1, mas o dono da casa conseguiu empatar em 3/3. Depois disso, os tenistas mantiveram seus serviços, com o jogo indo ao tie-break. No desempate, Nadal dominou, fazendo 7/1 para vencer o set.

A derrota parece ter derrubado Chung. O sul-coreano não conseguiu repetir o bom nível na segunda parcial. Sem maiores problemas, Rafa se impôs, conquistou duas quebras e fechou em 6/2, carimbando a vaga na semifinal.

Na próxima fase, Nadal encara o vencedor do duelo entre o argentino Horacio Zeballos (84º) e o russo Karen Khachanov (56º). O europeu vem surpreendendo no torneio, tendo eliminado o brasileiro Thomaz Bellucci (54º) e o top 10 belga David Goffin (10º).

O Touro Miúra busca o décimo título do ATP 500 de Barcelona. Na última semana, ele se tornou o primeiro tenista a conquistar dez vezes o mesmo torneio, com o título do Masters 1000 de Monte Carlo. Agora, busca ampliar o recorde com o troféu na Espanha.