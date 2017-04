Diego Alves pega pênalti de CR7, mas Marcelo decide e Real derrota Valencia

Sem poder vacilar diante da disputa ponto a ponto com o Barcelona, o Real Madrid venceu o Valencia por 2 a 1 neste sábado em emocionante partida de protagonismo brasileiro, marcada pela cobrança de pênalti de Cristiano Ronaldo defendida por Diego Alves e pelo gol decisivo de Marcelo no fim.

O craque português abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo no estádio Santiago Bernabéu, e tudo levava a crer que esta seria outra vitória tranquila do Real em casa, mas a emoção estava guardada para o fim do jogo.

Pouco após o intervalo, aos 11 minutos, Dani Parejo fez pênalti bobo em Luka Modric e Cristiano Ronaldo pegou a bola para bater. Especialista, Diego Alves esperou no meio e caiu para o lado certo para defender a cobrança rasteira em seu canto esquerdo.

Se o Real desperdiçou a chance de ampliar a vantagem na bola parada, o Valencia respondeu com eficiência na mesma modalidade. Em cobrança de falta precisa no ângulo direito de Keylor Navas, Parejo se redimiu empatando a partida aos 38 minutos.

Com a igualdade no placar, o Real Madrid foi para cima e chegou à vitória em jogada individual de Marcelo, que avançou pela esquerda, cortou para o meio e entrou na área para chutar rasteiro e balançar as redes a quatro minutos do apito final.

A vitória deixa o Real temporariamente na liderança isolada do Campeonato Espanhol, com 81 pontos, à espera da partida de domingo entre Espanyol e Barcelona, o segundo colocado, com 78 pontos.