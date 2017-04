Cruzeirenses ressaltam importância da torcida em decisão do Mineiro

O Cruzeiro inicia a disputa da semifinal do Campeonato Mineiro neste domingo, diante do Atlético-MG, atuando com o mando de campo. Por isso, os atletas do elenco da Raposa esperam ter muito apoio da torcida para sair em vantagem na luta pelo título.

"Nossa torcida tem sido importante durante vários momentos. Precisamos reverter a vantagem e contamos com o torcedor", declarou o volante Hudson, citando a vantagem do Galo de atuar a segunda partida em casa, no Independência, além de jogar por dois resultados iguais para levantar a taça.

O equatoriano Caicedo também comentou a importância dos fãs do Cruzeiro. "Nossa torcida sempre apoia a equipe, sentimos a força e é muito bom para o time", afirmou o zagueiro.

Sobre o duelo em si, Kunty, como é conhecido o defensor, ressaltou a vontade de vencer um clássico. "Vou fazer de tudo. É um clássico e ninguém quer perder", enfatizou o atleta, que vem substituindo o lesionado Manoel.

Em 2017, Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentaram duas vezes, e a equipe de Mano Menezes levou a melhor em ambos os duelos. Pela Primeira Liga, vitória por 1 a 0. Na fase inicial do Mineiro, o triunfo foi por 2 a 1.