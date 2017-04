Juventus tropeça e empata com a Atalanta

A Juventus tropeçou nesta sexta-feira (28) contra a Atalanta e empatou a partida em 2 a 2 na abertura da 34ª rodada do Campeonato Italiano A Atalanta abriu o placar no fim do primeiro tempo, com um gol de Conti aos 45 minutos.

Logo no início da etapa complementar, Spinazzola jogou contra o próprio patrimônio e empatou para a Velha Senhora. Aos 38 do segundo tempo, Daniel Alves aproveitou a boa jogada do ataque e virou para os visitantes. Mas, aos 43, após uma falha generalizada da zaga de Turim, Freuler aproveitou e empatou a partida.

Com o resultado, a Juve ficou a nove pontos da segunda colocada - a Roma - que ainda joga na rodada e perdeu a chance de colocar a mão na taça a quatro rodadas do fim do torneio.