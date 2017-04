Ímola homenageará Ayrton Senna em aniversário de morte

O autódromo italiano de Ímola, cenário da corrida mais trágica da história da Fórmula 1, abrirá sua pista ao público em homenagem aos 23 anos da morte do piloto brasileiro Ayrton Senna.

O evento será realizado na próxima segunda-feira (1), data em que aconteceu o acidente, e vai expor na pista o lendário Kart com o número "17" que lançou o piloto no automobilismo internacional.

No mesmo dia, a partir das 16h30 locais, no terraço do museu "Checco Costa", no próprio autódromo, será possível desfrutar da exposição sobre a Fórmula 1, onde a história de Senna é contada por Gian Carlo Minardi, fundador e ex-diretor da extinta equipe Minardi, e pelo jornalista Andrea Cordovani, inspirados pelas imagens do fotojornalista Angelo Orsi, o qual acompanhou o brasileiro durante 11 anos.