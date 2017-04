'Arruinei minha vida', diz goleiro que comeu lanche em campo

Após ser demitido, o ex-goleiro do time inglês Sutton United, Wayne Shaw, que ficou famoso por comer um sanduíche durante uma partida da Copa da Inglaterra no início do ano, afirmou na última quinta-feira (27) que a atitude arruinou sua carreira. "Estou arruinado, eu perdi meu emprego, estou cheio de dívidas.

Falar sobre esse episódio me causa náuseas. Eu arruinei a minha vida", confessou o goleiro de 47 anos, que pesa 115 quilos.

Durante as oitavas de final do campeonato, seu time perdeu para o Arsenal por 2 a 0. Na ocasião, o goleiro estava no banco de reservas e comeu um lanche enquanto aguardava o fim do jogo.

Após a partida, Shaw admitiu que sabia que uma casa de apostas estava oferecendo oito libras para quem apostasse que ele comeria um lanche durante o jogo. Mas, não apostou. "Eu não sou uma pessoa má", enfatizou.

O jogador é alvo de uma investigação iniciada pela Federação Inglesa de Futebol (FA) para determinar se a atitude foi improvisada ou ligada a uma aposta ilegal. "Eu não sabia nada sobre essas apostas e não recebi nenhum centavo. Não apostei com ninguém que faria algo assim", se defendeu.

"Eu tenho uma família para sustentar e um empréstimo para pagar, mas eu perdi tudo de um dia para o outro. É difícil de aceitar.

Eu só comi um sanduíche na lateral do campo, não matei ninguém", lamentou.