Por grave lesão, Ibrahimovic negou renovação com Man. United

O atacante sueco Zlatan Ibrahimovic teria desistido de continuar com as conversas sobre a sua renovação de contrato com o Manchester United por conta da grave lesão que sofreu durante a Liga Europa, informou o tabloide britânico The Sun.

O jogador, que tem um contrato de 13 milhões de libras esterlinas, estava negociando com o clube sobre a renovação. No entanto, a lesão no joelho sofrida durante a partida contra o Anderlecht o deixará fora dos gramados por, ao menos, 10 meses.

Ainda de acordo com a publicação, o jogador não considera "justo" renovar sem poder atuar. A mídia britânica já vinha ventilando a possibilidade do sueco não continuar na equipe, mas por vontade do time de Manchester - que se comprometeria, apenas, em pagar o tratamento médico.

A decisão de não renovar também pode ter a ver com o fato de que, já há alguns anos, o atacante é sondado por clubes norte-americanos. No entanto, o que é certo, é que Ibra não pretende se aposentar aos 35 anos.