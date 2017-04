Conmebol revela desvios na entidade de quase US$ 130 milhões

Duramente atingida pelo escândalo de corrupção que atingiu a cúpula da Fifa, a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) revelou que cerca de US$ 128,6 milhões foram desviados da entidade entre os anos de 2000 e 2015.

De acordo com documentos de uma auditoria externa revelados nesta quarta-feira (26), cerca de US$ 26,9 milhões foram desviados para o ex-presidente da Conmebol Nicolás Leoz, US$ 33,3 milhões foram desviados para contas bancárias não identificadas, US$ 58 milhões estiveram envolvidos em transferências bancárias a favor de terceiros "sem adequado suporte documental" e outros US$ 10,4 milhões foram a pagos a terceiros "de maneira suspeita".

Durante a apresentação, o advogado Daniel Mendonça afirmou que os crimes serão investigados como apropriação indébita, associação criminosa, lesão de confiança e lavagem de dinheiro contra os acusados.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, que estava presente no congresso da entidade realizado em Santiago, no Chile, destacou que a demonstração pública dos desvios é uma "pravo de transparência" das mudanças que estão sendo feitas no futebol mundial. "Passamos por tempos complicados, muito difíceis, mas é isso.

Agora devemos nos concentrar sobre o futuro, temos que mostrar transparência, que estamos abertos", disse o líder da Fifa na abertura do Congresso. Desde que o escândalo estourou, muitos dos mais importantes dirigentes sul-americanos foram presos por corrupção e lavagem do dinheiro após ordens emitidas pelos Estados Unidos.