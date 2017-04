West Ham e Newcastle são alvos de ação contra fraude fiscal

As autoridades inglesas fizeram uma grande operação nesta quarta-feira (26), que incluiu "várias prisões", em um processo que investiga fraudes fiscais nos clubes West Ham e Newcastle.

De acordo com uma nota divulgada pela Agência Tributária Britânica (HMRC), a ação contou com a presença de 180 agentes tanto da Inglaterra e França e houve mandatos de busca e apreensão nas sedes dos dois clubes. No entanto, o número de detidos não foi informado oficialmente.

Os investigadores, após semanas de análises de documentos, decidiram apreender dezenas de computadores, celulares e registros contábeis dos dois clubes para encontrar uma fraude fiscal sistemática por dirigentes esportivos.

Tanto o West Ham como o Newcastle não se pronunciaram sobre a investigação até o momento.