Sobrevivente no voo da Chape, Follmann celebra dia dos goleiros: "Sinto-me um fora dos gramados"

A carreira de Jakson Follmann acabou sendo abreviada de maneira trágica devido ao acidente com a delegação da Chapecoense no ano passado. O ex-arqueiro foi um dos poucos sobreviventes, mas os ferimentos causados acabaram obrigando que sua perna direita fosse amputada. O episódio, no entanto, não o faz deixar de se considerar um goleiro, mesmo que longe das metas.

Em homenagem ao dia do goleiro, neste 26 de abril, Follmann usou sua página do Instagram para celebrar a data e dizer que, nos cinco meses que se passaram desde o acidente, segue ligado a sua profissão, mesmo sem atuar. Na foto, uma imagem de seus dias defendendo a Chapecoense.

Atualmente com 25 anos, Jakson começou a atuar profissionalmente pelo Juventude, em 2011. Passou, posteriormente pelo Grêmio, e chegou a Chapecoense em 2016.

"Durante 14 anos vesti a farda de goleiro. Após esses cinco meses de vida nova, sinto-me um goleiro, entretanto hoje fora dos gramados! Parabéns pelo nosso dia! SAUDADES GRANDE. #diadogoleiro", disse o goleiro em publicação