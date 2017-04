Sharapova derrota italiana em sua volta às quadras

A tenista russa Maria Sharapova voltou às quadras nesta quarta-feira (26), após 15 meses suspensa por doping, e derrotou a italiana Roberta Vinci por 2 sets a 0 no WTA de Stuttgart, na Alemanha.

O jogo teve parciais de 7-5 e 6-3, confirmando o bom histórico de Sharapova no torneio - foram três títulos seguidos entre 2012 e 2014. Como não tinha pontuação no ranking devido ao gancho, a russa só conseguiu entrar em quadra por causa de um convite da organização da competição.

Além disso, como sua suspensão terminou apenas nesta quarta, sua partida foi adiada em um dia para que ela pudesse participar.

"Ela cometeu erros, pagou por isso e pode voltar a jogar, mas sem convites especiais. Não tenho nada contra ela, mas com a ajuda de dois ou três torneios, ela poderá estar no top 30, e não sei se isso é justo", disse Vinci ainda antes do duelo.

Sharapova levou o gancho após ter sido flagrada com a substância meldonium no Aberto da Austrália, em janeiro do ano passado.

Apesar de ter assumido sua responsabilidade, ela dissera que seu objetivo não era burlar as regras, mas sim controlar a diabete.