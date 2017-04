Nike lança chuteira especial para celebrar carreira de Totti

A produtora de material esportivo Nike lançou nesta quarta-feira (26) uma nova chuteira dourada para celebrar e homenagear os 25 anos de carreira do atacante italiano Francesco Totti, o eterno "Capitão" da Roma.

Batizada de "Tiempo Totti X Roma", a edição é limitada a 2,5 mil pares e o calçado é dourado com detalhes em preto. O modelo conta com a inscrição "TOTTI" na parte de trás da chuteira e "AETERNO" na parte acima dos cadarços. Além disso, os nomes dos três filhos do jogador, Cristian, Chanel e Isabel, foram impressos.

"Quando pensei em um calçado que pudesse espelhar os meus 25 anos de carreira, pensei logo no ouro. Ouro, precioso e esplendoroso como o meu time e a minha cidade. Essa chuteira tinha que ter todos os meus valores: a família, a Roma [time] e Roma [cidade]. A Nike entendeu como fazê-la da melhor maneira", disse Totti ao lançar o produto.

De acordo com a Nike, o X do nome de batismo do calçado tem um duplo significado. Tanto representa o "para" como o número 10 em romano.

"Estou honrado de poder usá-la, mas sobretudo, de poder torná-la disponível a todos os torcedores e aos apaixonados. Para deixá-la ainda mais preciosa, será em edição limitada. Apenas 2,5 mil pares porque ela precisa ser única e que pode permanecer eterno", acrescentou.