Guardiola indica que Gabriel Jesus está pronto para retornar em clássico

Gabriel Jesus poderá finalmente voltar aos gramados nesta quinta-feira. Ao menos, tem condições para isso, segundo confirmou nesta quarta-feira o treinador do Manchester City, Pep Guardiola, confirmando que a lesão já não atrapalha mais o brasileiro, preparado para o confronto diante do arquirrival Manchester United, na próxima quinta-feira, pelo Campeonato Inglês.

"Gabriel não tem mais nenhuma dor e está pronto, mas após três meses fora, sua condição física não é a ideal", ressaltou Guardiola.

O período afastado, causa da natural perda do ritmo de jogo de Jesus poderá fazer com que o treinador opte por iniciar com o jovem atacante no banco de reservas. Seu concorrente na posição, também retornando a forma ideal, também deverá estar disponível.

"Sergio está muito melhor. Hoje, ele esteve em parte das sessões de treino. Amanhã ele estará pronto", respondeu Pep sobre Aguero, indicando que o argentino poderá ser escalado.

Ainda que Gabriel Jesus e Sergio Aguero tenham disputado, até então, o mesmo espaço no time, Guardiola não descarta a hipótese de jogar com ambos em determinada ocasião.

"Aguero e Jesus podem jogar juntos - depende da maneira que queremos jogar. Se você quisermos jogar sem pontas, de maneira mais estreita, os dois podem jogar", explicou.