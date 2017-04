Fifa confirma árbitro de vídeo para Copa de 2018

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, anunciou nesta quarta-feira (26) que a entidade utilizará a arbitragem de vídeo na Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

Segundo o cartola, que participa da assembleia-geral da Conmebol, em Santiago, no Chile, os testes do chamado "VAR" (sigla em inglês para "árbitro auxiliar de vídeo") têm dado apenas retornos positivos.

"Não é possível que, em 2017, todos os expectadores no estádio e em casa saibam que o árbitro errou e ele seja o único a não saber", disse Infantino. O juiz de vídeo já havia sido experimentado no último Mundial de Clubes e, a partir do segundo semestre, será implantado na primeira divisão do Campeonato Italiano.

Na Copa de 2014, no Brasil, a Fifa já havia usado um sistema de câmeras para saber se a bola entrou ou não no gol, similar ao empregado no tênis.