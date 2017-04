Mais de 5 mil se despedem de ciclista morto na Itália

Mais de 5 mil pessoas participaram nesta terça-feira (25) do funeral do ciclista italiano Michele Scarponi, morto em um acidente de trânsito no último sábado (22).

A cerimônia ocorreu em um campo esportivo de Filottrano, cidade de apenas 10 mil habitantes onde o atleta vivia, e foi marcada por um ininterrupto fluxo de pessoas de todas as idades desde a manhã. Sobre o caixão, foram colocadas uma camisa de sua equipe, a Astana, e uma foto que o mostra cruzando uma linha de chegada.

"Como atleta, como companheiro de quarto e de equipe, me lembro dele como um irmão mais velho e mais novo, não tenho mais o que dizer. Apenas tentaremos manter viva sua lembrança", disse Vincenzo Nibali, principal ciclista italiano na atualidade.

Scarponi foi atropelado por um caminhão de pequeno porte enquanto treinava em Filottrano e morreu na hora. Nascido em 25 de setembro de 1979, em Jesi, o ciclista era conhecido como "a Águia de Filottrano" devido a seus dotes de escalador.

Profissional desde 2002, ele alcançou seu maior feito em 2011, quando foi declarado campeão do Giro d'Italia após a desclassificação por doping do espanhol Alberto Contador. Scarponi seria capitão da equipe Astana, uma das mais fortes do ciclismo, na próxima edição da prova, que começa em 5 de maio.

O atleta deixa a mulher e dois filhos gêmeos de cinco anos.