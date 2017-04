Elenco vascaíno confia em bom desempenho no Brasileiro

A derrota por 3 a 0 para o Fluminense e a precoce eliminação no Campeonato Carioca deixaram os torcedores vascaínos preocupados com o que o time pode apresentar no Campeonato Brasileiro. Isso porque, de 2008 para cá foram três rebaixamentos e os cruz-maltinos não querem que o pesadelo se repita este ano. Porém, na visão dos jogadores não deve existir motivo para tanta preocupação e eles confiam em um bom desempenho do time de São Januário.

"O jogo contra o Fluminense não reflete o que o Vasco pode produzir ao longo de toda a temporada. O time vinha em um crescimento e tenho convicção de que podemos apresentar um futebol muito melhor no Campeonato Brasileiro. O torcedor pode ter certeza de que vai ver em campo um time honrando as tradições do clube e lutando muito pela conquista de vitórias e grandes resultados", disse o zagueiro Rafael Marques.

O lateral-direito Yago Pikachu tem um pensamento semelhante. "O Vasco é um grande clube e sempre entra nas competições pensando em disputar títulos e chegar nas primeiras colocações. O Campeonato Brasileiro é uma competição muito complicada, mas com o trabalho que estamos realizando tenho convicção e que podemos fazer um papel muito bonito com a camisa do Vasco. O nosso pensamento vai ser o de olhar um jogo por vez e ir subindo degrau por degrau", disse o jogador.

Apesar do otimismo, o Vasco venceu apenas um dos 10 jogos que disputou esse ano contra equipes que estão na Série A do Campeonato Brasileiro. E mesmo assim a vitória foi o 1 a 0 sobre os reservas do Botafogo na final da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca.

Dentro de campo o elenco segue se preparando para a estreia no Campeonato Brasileiro, dia 14 de maio, às 16h(de Brasília), contra o Palmeiras no estádio Palestra Itália, em São Paulo (SP). Nesta terça-feira o técnico Milton Mendes mais uma vez comandou uma atividade fechada para a imprensa. Nesta quarta-feira o grupo trabalha pela manhã.

Fora de campo o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD) vai julgar nesta quinta-feira, às 18h (de Brasília), o recurso do Vasco contra a punição de quatro jogos dada a Luis Fabiano. O jogador cumpriu duas partidas e voltou a atuar por efeito suspensivo. A punição se refere a sua expulsão no empate por 2 a 2 com o Flamengo pela fase de classificação da Taça Rio.