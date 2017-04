Despesas da CBF com a Seleção somaram R$ 98 milhões em 2016

A Seleção principal custou R$ 98,5 milhões à CBF em 2016. Essa quantia foi bem superior, por exemplo, ao que foi gasto com a Seleção no ano da Copa do Mundo – em 2014, essas cifras foram de R$ 58,2 milhões.

Incidem sobre esses valores, com mais peso, as despesas com hospedagem e passagem aérea dos jogadores, toda vez que há uma convocação da equipe. A maioria que integra o time dirigido por Tite atua na Europa.

A empresa responsável pela compra dos bilhetes aéreos é de Wagner Abrahão, dono do Grupo Águia, que cuida há vários anos das viagens da Seleção e dos times das Séries B, C e D do Campeonato Brasileiro.

Abrahão é amigo do ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, e também muito próximo do atual mandatário da entidade, Marco Polo Del Nero.

Em 2015, as despesas com a Seleção representaram R$ 61,7 milhões à CBF.

Esses dados fazem parte do balanço da CBF, aprovado em assembleia realizada dia 18 de abril, no Rio. Nada disso, no entanto, foi publicado no site da entidade.