Botafogo faz promoção para jogo de estreia da Copa do Brasil

O Botafogo espera lotar o estádio Nilton Santos, nesta quarta-feira, quando estreiam na Copa do Brasil na fase oitavas de final contra o Sport. A primeira partida acontece na casa do Fogão, e, afim de lotar o estádio com torcedores botafoguenses, o clube realizou uma promoção para o público feminino.

As torcedoras que forem ao Engenhão vestindo a camisa do Botafogo não pagam o ingresso. "Promoção para as mulheres! As gloriosas que forem ao Nilton Santos com a camisa do Fogão não pagam ingresso", afirmou o clube em sua rede social oficial.

O Fogão foi eliminado no Campeonato Carioca, e não avançou à grande final da competição. Agora, o clube carioca se divide na disputa de três competições: Copa Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. No Brasileirão, o Botafogo estreia dia 14/05, contra o Grêmio.

O atacante Sassá convocou a torcida para a estreia na Copa do Brasil. "Esperamos o apoio dos torcedores no jogo da Copa do Brasil. É mais uma competição que vamos entrar com tudo. Tivemos uma derrota no meio de uma sequência desgastante, mas já passou. O apoio das arquibancadas vai ser fundamental na quarta. Sei que eles vão comparecer e nos ajudar", afirmou o jogador.

Pela Libertadores, a equipe lidera o Grupo 1 da competição. A três rodadas do fim, os cariocas possuem sete pontos, quatro a mais que o terceiro colocado Estudiantes.