Vasco terá três semanas de preparação para o Brasileiro

O Vasco fracassou nas duas primeiras competições que disputou na atual temporada. Primeiro, foi eliminado pelo Vitória na terceira fase da Copa do Brasil, resultado inclusive que custou a demissão do técnico Cristóvão Borges. Depois, já sob o comando de Milton Mendes e apresentando um futebol um pouco mais eficiente, o Cruz-Maltino viu o sonho do tricampeonato estadual chegar ao fim com os 3 a 0 sofridos diante do Fluminense no sábado passado, pelas semifinais do Campeonato Carioca. Agora, 2017 em termos de competições se resume ao Campeonato Brasileiro.

E para não fazer feio na luta pelo título que não vence desde 2000, o Vasco terá três semanas para se preparar. A estreia na competição nacional acontecerá apenas no dia 14 de maio, quando o time visita o atual campeão, Palmeiras, no Estádio Allianz Parque, em São Paulo (SP).

Milton Mendes vai se reunir com a diretoria nesta terça-feira para definir alguns detalhes do planejamento, que vai sofrer alterações. É possível que o time costure a disputa de alguns amistosos para dar ritmo ao elenco e neste quesito os vascaínos pretendem explorar a forte presença de torcedores na Região Nordeste para marcar alguns jogos por lá. A ideia é aliar a preparação em ritmo de competição com a entrada de receita.

Por falar em receita, os dirigentes também vão ao mercado em busca de reforços, embora o elenco seja considerado satisfatório, algumas posições são tratadas como carentes por Milton Mendes, apesar de não reveladas para os jornalistas. Também não estão descartadas as dispensas de alguns jogadores que não conseguiram vingar com a camisa vascaína. Alguns podem ser emprestados para outros times.

Nesta segunda-feira o elenco participou de um treino regenerativo, porém, a imprensa não teve a sua presença autorizada nas dependências de São Januário e nem mesmo nenhuma entrevista coletiva foi agendada. Nesta terça-feira os jogadores voltam a trabalhar na sede do clube na parte da tarde, quando deverão ser comunicados de maneira oficial sobre o restante da programação para esta semana.