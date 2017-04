Mesmo com pausa na carreira, Serena Williams volta a ser nº1

A tenista norte-americana Serena Williams, 35 anos, voltou a ser a líder do ranking do tênis feminino (WTA) nesta segunda-feira (24), desbancando a alemã Angelique Kerber.

Williams, que anunciou na última semana que está grávida, virou a número 1 do mundo pela 317ª semana em sua carreira e publicou uma foto em seu Instagram agradecendo seu bebê, fruto de seu noivado com Alexis Ohanian, co-fundador do Reddit.

"Meu querido bebê. Você me deu uma força que eu não sabia que tinha. Você me ensinou o verdadeiro sentido da serenidade e da paz. Mal posso esperar para conhecer você. [...] Eu estou tão feliz em dividir ser a número um do mundo com você... mais uma vez. Da mais velha número um do mundo para a (o) mais nova (o) número um do mundo", postou em seu perfil.

Serena Williams é a segunda maior tenista em número de títulos de Grand Slam na história, tenho 23 conquistas contra 24 da australiana Margaret Court.