Aranha prega cautela nos treinos e acredita no estilo de jogo da Ponte

A Ponte Preta eliminou, até então, Santos e Palmeiras na fase mata-mata do Campeonato Paulista, nas quartas e nas semifinais, respectivamente. Agora, em busca do primeiro título de sua história, a Macaca terá pela frente o Corinthians, que joga de maneira distinta dos rivais: o time de Fábio Carille preza pela forte marcação e não costuma propor o jogo. Aranha, mesmo com esta diferença, acredita na manutenção do estilo de jogo de sua equipe.

"O mais provável é que a gente mantenha nosso padrão. Marcando muito bem, saindo forte nos contra-ataques. Acho que é isso que vai prevalecer", afirmou, nesta segunda-feira, em entrevista à ESPN .

O goleiro vem tendo boa atuação neste campeonato, assim como o elenco da Ponte no geral, e revelou que os jogadores costumam dosar nos treinamentos em momentos decisivos, como o atual, para evitar lesões e desfalques na hora da partida.

"A gente tem mantido o trabalho, mas é logico que quando você se aproxima de decisões, no meu caso, principalmente, procuro evitar ao máximo ter contato. O treino é importante, sim, mas a gente tem que saber se preservar para o jogo no momento de decisão. Em divididas no treino eu não entro, a gente também não exige muito. Tem que achar um equilíbrio onde não falte treino, mas também não possa oferecer risco. Certos ricos não valem a pena nestes momentos", disse.

Por último, o camisa 1 relembrou o Paulistão 2008, época em que disputou a final do torneio também pela Macaca, contra o Palmeiras, mas que não obteve final feliz. Antes da final com o Verdão, porém, Aranha brilhou na partida de volta da semifinal, contra o Guaratinguetá, a melhor atuação de sua carreira, segundo ele.

"Eu acredito que sim, que tenha sido minha melhor partida. Não só pelas defesas, mas pelo contexto geral, por tudo que envolvia. Fazia muito tempo que a Ponte não ia para uma final de Campeonato Paulista. Pude pegar pênalti, fazer defesas. Para nós, goleiros, você poder participar de maneira direta é muito importante", completou.