Stock Car: Cacá Bueno conquista primeiro pódio com a Cimed Racing

Maior vencedor da Stock Car em atividade, o pentacampeão Cacá Bueno conquistou seu primeiro pódio com a equipe Cimed Racing neste domingo no Velopark. O piloto do carro número 0 chegou na segunda posição na corrida principal do circuito gaúcho, que teve vitória de Thiago Camilo.

Com isso, Cacá conquistou seu 73º pódio na história da Stock Car, ampliando o recorde de maior número de pódios entre os pilotos em atividade.

"Estou muito feliz por esse primeiro pódio com a Cimed Racing. Ainda faltou um pouco de tração para lutarmos pela vitória, mas estou bastante satisfeito com a nossa evolução da primeira para a segunda etapa da Stock Car", diz Cacá, que já venceu duas vezes no Velopark.

A segunda corrida no Velopark será iniciada hoje à tarde e terá Felipe Fraga, atual campeão da categoria e também piloto da Cimed Racing, saindo na pole position.