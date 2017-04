Lazio goleia por 6 a 2 e ainda sonha com Champions

Ainda sonhando com uma vaga na próxima Liga dos Campeões da Europa, a Lazio goleou neste domingo (23) o quase rebaixado Palermo por 6 a 2 e reduziu para sete pontos a vantagem do terceiro colocado Napoli no Campeonato Italiano.

O resultado foi alcançado graças a um primeiro tempo avassalador, com cinco gols - Keita (três) e Immobile (dois) - em apenas 26 minutos de jogo. Logo no início da segunda etapa, Rispoli marcou duas vezes e tentou ensaiar uma reação, mas a Lazio só administrou o placar e ainda fez o sexto, aos 45, com Crecco.

A vitória levou o time da capital aos 64 pontos, enquanto o Napoli, que fecha a zona de classificação para a Liga dos Campeões, empatou por 2 a 2 com o Sassuolo e tem 71 - faltam cinco rodadas para o fim da Série A.

Já o clube siciliano está na 19ª posição, com apenas 16 pontos, 13 a menos que o Empoli, primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Para escapar da queda, o Palermo precisa vencer todos os jogos que restam e torcer para o time toscano não fazer mais do que dois pontos em cinco partidas.