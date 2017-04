Corpo do ciclista Michele Scarponi é velado na Itália

Seu corpo está no Hospital Regional de Torrette, em Ancona, capital de Marcas, onde está sendo velado pela família. Em seguida, o caixão será transferido para um ginásio em Filottrano, que receberá um velório organizado pelo fã clube de Scarponi.

A cerimônia incluirá uma oliveira, planta que, segundo o fã Niso Belardinelli, simboliza a região de Marcas e é "resistente ao calor e ao frio, assim como um ciclista, que sofre de tudo e não desiste".

Scarponi foi atropelado por um caminhão de pequeno porte enquanto treinava. Nascido em 25 de setembro de 1979, em Jesi, o ciclista era conhecido como "a Águia de Filottrano" devido a seus dotes de escalador.

Profissional desde 2002, ele alcançou seu maior feito em 2011, quando foi declarado campeão do Giro d'Italia após a desclassificação por doping do espanhol Alberto Contador. Scarponi seria capitão da equipe Astana, uma das mais fortes do ciclismo, na próxima edição da prova, que começa em 5 de maio.

O atleta deixa a mulher e dois filhos gêmeos pequenos.