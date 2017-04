Atual campeão da Stock Car, Felipe Fraga vence corrida 2 no Velopark

Campeão da Stock Car em 2016, Felipe Fraga voltou a vencer na categoria neste domingo no Velopark com a Cimed Racing. O tocantinense largou na pole position na corrida 2 e conseguiu triunfar no duelo com Gabriel Casagrande após várias trocas de posições entre os dois líderes da prova.

elipe Fraga em cima do carro da Cimed Racing

"A corrida foi bem difícil, mas estou muito feliz com essa primeira vitória no ano. Eu quero agradecer todos da equipe Cimed Racing, que fez uma grande trabalho para melhorar o carro de Goiânia para cá. Estamos com um projeto gigante com quatro pilotos esse ano e tivemos um ótimo resultado hoje com três pilotos subindo no pódio em duas corridas", diz Fraga.

Além da vitória do atual campeão, a Cimed Racing ainda teve Marcos Gomes no pódio da corrida 2 com o terceiro lugar. Cacá Bueno, que estreia na equipe nesta temporada, foi o segundo colocado na primeira corrida.

A Stock Car voltará ao Rio Grande do Sul na próxima etapa, que acontece em Santa Cruz do Sul no dia 21 de maio.