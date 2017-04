Sensação Atalanta vence Bologna e sobe para 4º no Italiano

Sensação do Campeonato Italiano, a Atalanta derrotou o Bologna neste sábado (22) por 3 a 2 e subiu para a quarta posição, à frente de clubes como Milan e Inter de Milão.

Jogando em casa, o time de Bergamo abriu 2 a 0 no placar em menos de 15 minutos, com Conti e Freuler, mas cedeu o empate, graças aos tentos de Destro e Di Francesco. O gol da vitória só viria aos 35 da segunda etapa, com Caldara.

O resultado levou a Atalanta, cujo título de maior expressão é uma Copa da Itália conquistada em 1963, aos 63 pontos, atrás apenas da quase campeã Juventus, da Roma e do Napoli.

No entanto, a Lazio joga neste domingo (23) e pode ultrapassar o clube neroblù. Já o Bologna está na 15ª colocação, com 35 pontos, porém não corre risco de rebaixamento.