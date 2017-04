Italiano morre durante briga de torcida em Lisboa

Um italiano morreu na madrugada deste sábado (22), em Lisboa, após ter sido atropelado nos arredores do Estádio da Luz, onde acontecia uma briga entre torcedores do Sporting e do Benfica.

Identificada como Marco Ficini, 41 anos, a vítima torcia para a Fiorentina, clube da Toscana que é considerado "irmão" dos "Leões". O italiano estava em Portugal com um grupo de quatro ou cinco amigos para acompanhar o clássico deste sábado entre Benfica e Sporting.

Enquanto passeavam pelos arredores do Estádio da Luz, eles teriam entrado acidentalmente no meio da confusão entre as duas torcidas. Ao tentar escapar da briga, Ficini foi atropelado por um carro que também deixava o local.

Dono da arena, o Benfica garantiu "máxima colaboração com as forças de segurança para esclarecer as circunstâncias" da morte. Já a Fiorentina publicou uma mensagem no Facebook em homenagem a Ficini. "A Fiorentina chora a trágica morte em Lisboa do torcedor Marco Ficini e exprime suas condolências à família", disse a Viola.