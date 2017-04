Foto do Papa com camisa do Palmeiras pode parar na Justiça

Celebrada com euforia por torcedores do Palmeiras, a foto do papa Francisco segurando uma camisa do clube paulista pode virar caso de Justiça.

Procurado pelo site da emissora "ESPN", o porta-voz do Vaticano, Greg Burke, disse que a Crefisa, patrocinadora do time alviverde, usou a imagem do Pontífice de maneira irregular. A empresa de crédito pessoal publicou em jornais anúncios de página inteira que diziam: "O papa Francisco entrou para a Família Palmeiras e abençoou o Manto. Um patrocínio forte faz um time forte".

"Esse é um uso não autorizado da imagem do Papa", declarou Burke à "ESPN". Segundo ele, a publicidade se opõe à forma como Francisco pensa, e a Santa Sé pode tomar uma "atitude legal" contra a Crefisa.

Desde o início de seu pontificado, em 2013, Jorge Bergoglio já fez diversas críticas ao capitalismo e à "lógica do lucro a qualquer custo".