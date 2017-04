Suposto autor do ataque ao ônibus do time do Borussia queria ganhar milhões

A polícia deteve um suposto autor do ataque ao ônibus do time do Borussia Dortmund, comunica o jornal online alemão Spiegel.

O primeiro jogo pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, onde o Borussia enfrentaria o Monaco, deveria ser disputado em 11 abril, mas a partida foi adiada por um dia por causa da explosão de três bombas junto ao ônibus dos jogadores. Como resultado do incidente, um jogador do Borussia ficou ferido.

Segundo os dados da fonte, na sexta-feira (21) de manhã, a polícia do estado alemão de Baden-Wurttemberg deteve um suposto organizador do ataque. É um homem de dupla nacionalidade russa e alemã, Sergei V., de 28 anos, que, segundo Spiegel, não é um extremista, mas tinha objetivos comerciais. As fontes das forças de segurança destacaram uma atividade bancária estranha nas contas do suspeito, o que levou à investigação.

Segundo os investigadores, ele queria forçar a alteração da cotação das ações do Borussia e ganhar uma fortuna de milhões. Na história penal alemã, esta situação é sem precedentes e representa um fenômeno completamente novo.

Segundo as informações do Spiegel, o suspeito tomou um crédito no dia 3 de abril e comprou 15.000 títulos de garantia do clube, que custaram por volta de 78 mil euros. Para isso, ele teria usado, segundo os investigadores, o endereço IP do hotel L'Arrivée da equipa, onde ele tinha estado um pouco antes do ataque. Tendo reservado um quarto no hotel em março, o acusado solicitou um quarto com uma vista para o futuro lugar do atentado, para realizar de lá uma detonação por rádio de três explosivos.

Anteriormente foi relatado sobre três mensagens escritas que foram encontradas no local da explosão. A Promotoria Geral da Alemanha declarou que numa destas mensagens havia uma exigência de fechar a base da Força Aérea dos Estados Unidos de Ramstein na Alemanha. Por causa deste achado, a polícia de Dortmund começou a investigar uma possível pista islâmica no atentado. Mas parece que o suposto autor apenas tentava fazer com que a Polícia investigasse uma pista falsa. Segundo Spiegel, ele não está ligado com nenhuma organização terrorista e tinha apenas objetivos comerciais.

