Após Barça, Juve pegará azarão Monaco na Champions

Após ter eliminado o temido Barcelona, a Juventus pegará o azarão Monaco nas semifinais da Liga dos Campeões da Europa, em busca de um título que não conquista desde 1996.

O sorteio foi realizado nesta sexta-feira (21), em Nyon, na Suíça, e também definiu que o outro confronto da próxima fase será o clássico espanhol entre Real Madrid e Atlético de Madrid, protagonistas das finais de 2014 e 2016.

As partidas de ida, no Santiago Bernabéu e em Mônaco, acontecerão, respectivamente, nos dias 2 e 3 de maio. Já os duelos de volta, em Turim e no Vicente Calderón, serão em 9 e 10 do mesmo mês, sempre às 15h45 (horário de Brasília).

A grande decisão será no dia 3 de junho, em Cardiff, no País de Gales. "O Monaco é um time muito jovem, corre e não tem nada a perder, então será um adversário muito perigoso. Mas os rapazes da Juve estão muito concentrados, seu foco é chegar o mais longe possível", afirmou o vice-presidente do clube italiano, o ex-jogador tcheco Pavel Nedved.

Discurso semelhante já está sendo adotado pela equipe monegasca, cujo vice-presidente, Vadim Vasilyev, disse que a pressão está "toda nos ombros da Juventus". "De nossa parte, levaremos grande talento e ausência de pressão", declarou.

Os dois times se enfrentaram nas quartas de final da Liga dos Campeões de 2014/15, quando a "Velha Senhora" prevaleceu.