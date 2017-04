Vasco promete postura ousada no clássico contra o Fluminense

Precisando de uma vitória para conseguir chegar à grande decisão do Campeonato Carioca, o Vasco tem passado a semana procurando uma fórmula para superar o Fluminense no clássico deste sábado, às 19h(de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pelas semifinais do Estadual. Na visão dos atletas vascaínos, a melhor estratégia é mesmo pressionar o rival desde os primeiros minutos.

"O Vasco sabe que precisa do resultado positivo e por isso mesmo vamos ter uma postura ofensiva desde os primeiros minutos. Não podemos permitir que o Fluminense consiga controlar as ações, pois se isso acontecer vamos ter dificuldades. O nosso time sabe muito bem o que fazer quando está com a bola nos pés e por isso mesmo é importante ter desde sempre esta postura ousada em campo", disse o volante Douglas.

O meia Nenê segue a mesma linha de raciocínio."Vamos trabalhar no sentido de conseguir ter a posse de bola desde o começo para podermos pressionar o adversário em seu campo. O Fluminense tem a vantagem de jogar pelo empate e não pode permitir que isso acabe ditando o ritmo da partida. Portanto, a ideia é realmente tomar a iniciativa do confronto, independentemente do que o nosso adversário esteja planejando para o confronto", disse o jogador.

Na visão do lateral-direito Yago Pikachu, que vem atuando de maneira improvisada no meio, o Cruz-Maltino já tem um estilo definido de jogo e que não deve modificá-lo agora. "O Fluminense tem um time de qualidade, mas entendo que não devemos mudar a nossa maneira de jogar somente por causa disso, pois também temos as nossas virtudes. O Vasco conseguiu vencer a Taça Rio e chegar até aqui porque nunca abriu mão de tentar atacar seus adversários e não vai ser diferente na partida contra o Vasco. É uma semifinal e queremos muito avançar", analisou Pikachu.

Nesta sexta-feira, o plantel volta a trabalhar na parte da manhã e o técnico Milton Mendes deverá definir a escalação que será utilizada diante do Fluminense. A base será a mesma que derrotou o Botafogo por 2 a 0 na final da Taça Rio.