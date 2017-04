Neymar entra na lista dos 100 mais influentes da 'Time'

Neymar foi eleito pela conceituada revista Time como uma das 100 personalidades mais influentes do mundo em 2017. O brasleiro foi o único jogador de futebol a aparecer na lista e teve seu perfil escrito na edição da revista pelo inglês David Beckham.

Tido como um jogador que poderá se tornar em um futuro breve o melhor do mundo, destronando Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, Neymar foi descrito por Beckham como um garoto humilde e com bastante vontade de aprender.

"Tem sido claro que desde que assinou com o Santos aos 17 anos, Neymar é um talento fora da curva, um jogador único de sua geração, que tem fãs o perseguindo até quando ele não está com a bola. Sempre admirei sua humildade. Ele é respeitoso e quer aprender, o que ele provou quando chegou ao Barcelona em 2013 para jogar com grandes estrelas do futebol mundial", escreveu Beckham.

O meia inglês também relembrou a época em que estava no Real Madrid, quando foi tietado por Neymar, ainda garoto. Membro do time galáctico, Beckham foi um dos jogadores mais midiáticos de sua geração, assim como o perfilado é atualmente.

"Descobri uma vez na internet uma série de imagens que mostra eu e Neymar juntos há mais de uma década, quando estava no Real Madrid e ele era apenas um garoto. Ainda que isso faça eu me sentir velho, também mostra o progresso de um jovem que aos 25 anos está no caminho para se tornar o melhor jogador do mundo", pontuou.

"Suspeito que a recente partida da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, quando Neymar ajudou sua equipe a aplicar o inesquecível 6 a 1, será lembrada como o momento em que ele subiu um nível na disputa para se tornar o melhor jogador do mundo. Messi e Cristiano Ronaldo têm um novo rival ao posto - e Neymar está pronto para assumir", finalizou.