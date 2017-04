Invicta, Juventus tem defesa forte e ataque matador na Liga

A classificação da Juventus para as semifinais da Liga dos Campeões, contra o poderoso Barcelona, pode ter surpreendido muitas pessoas que esperavam que os italianos seriam uma presa fácil para Messi e companhia.

No entanto, a Velha Senhora faz uma sólida campanha na competição tendo um ataque poderoso, com 17 gols em 10 jogos, e uma defesa extremamente competente - tendo tomado apenas dois gols durante toda a competição e ainda na fase de grupos.

Na primeira fase, a Juve foi a líder invicta do grupo H conquistando 14 pontos em seis jogos - quatro vitórias e dois empates. Com 77,8% de aproveitamento, a Velha Senhora não deu chance para Sevilla, Lyon e Dínamo Zagreb, tendo marcado 11 gols e sofrido apenas dois.

Nas oitavas, mais duas vitórias e a invencibilidade garantida.

Contra o Porto, os italianos venceram o jogo de ida em Portugal por 2 a 0 e voltaram a vencer em Turim por 1 a 0.

Já nas quartas, o que parecia um desafio extremamente difícil, foi facilitado pela categoria de Dybala e a sólida defesa da Velha Senhora. No jogo de ida, em Turim, os italianos não tomaram conhecimento de Messi e cia e venceram por 3 a 0 em um confronto memorável pela maior competição europeia. Nesta quarta-feira (19), a confirmação da disciplina tática: com os catalães precisando marcar ao menos três gols, o sistema defensivo de Massimiliano Allegri mostrou um time extremamente aplicado na defesa e que buscava o gol nos contra-ataques.

Apesar da história e do peso da camisa, a Juve não estava entre as favoritas da competição por conta da "facilidade" que tem para conquistar o Campeonato Italiano - onde encaminha seu sexto título consecutivo. No entanto, o time de Allegri mostra um repertório técnico digno de sua história - que vai do futebol "matador" no ataque ao sistema de jogo defensivo perfeito.

Questionado no fim da partida de ontem, o zagueiro Leonado Bonucci destacou que agora o "medo" passou para os adversários.

"A Juve agora põe medo. Precisam pedir aos nossos adversários quem eles não querem encontrar nas semifinais. O nosso objetivo é ir para a final. Sabíamos que vínhamos jogar uma partida de risco, fomos competentes ao permanecer unidos e compactos. Foi uma grande prova de sacrifício e humildade", disse um dos líderes da equipe.

Outro símbolo de Turim, o goleiro Gianluigi Buffon afirmou que a Velha Senhora "escreveu um pedaço da história" com a vitória contra o Barcelona. "Mas, a história mais bonita é sempre aquela que está para ser contada", acrescentou.

Agora, a Juve espera seu adversário no sorteio marcado para esta sexta-feira (21). Além dos italianos, Real Madrid, Atlético de Madri e Monaco avançaram para as semifinais - que serão disputadas nos dias 2 e 3 e 9 e 10 de maio. A grande final da Champions ocorre no dia 3 de junho, no Millenium Stadium, na cidade de Cardiff, no País de Gales.