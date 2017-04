Flamengo minimiza desgaste do rival Botafogo

O Flamengo segue se preparando para a partida contra o Botafogo no próximo domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pelas semifinais do Campeonato Carioca. Além da vantagem do empate, o Rubro-Negro tem a seu favor o fato de ter passado a semana toda se preparando para o jogo, enquanto que o Glorioso está no Equador por conta do confronto com o Barcelona de Guayaquil pela Copa Libertadores. Porém, na visão dos flamenguistas, isso não chega a caracterizar uma vantagem.

"Não devemos nos preocupar com a situação do Botafogo, pois temos as nossas próprias dificuldades. Entendo que vai ser um jogo muito complicado, mesmo com o adversário tendo tido uma partida decisiva no meio de semana e uma viagem longa. O Flamengo vai se preparar sempre para o pior dos cenário,s pois essa é a obrigação de qualquer equipe de profissionais e conosco não é diferente", disse o meia Gabriel.

O zagueiro Réver segue a mesma linha de raciocínio.

"O Botafogo vem rendendo muito bem ao longo da temporada. Na semana passada também jogou no meio de semana e mesmo assim colocou em campo uma equipe capaz de criar sérias dificuldades para o Vasco na final da Taça Rio. Portanto, a nossa expectativa é a de um confronto muito complicado", afirmou o defensor, que passou a ter como companheiro de zaga o argentino Alejandro Donatti, que barrou Rafael Vaz.

O time do Flamengo para este confronto está praticamente definido. A principal ausência passa pela criação de jogadas, uma vez que o maestro da equipe, o meia Diego, fica de fora por conta de lesões no menisco medial e no ligamento colateral do joelho direito. O jogador se machucou no triunfo por 2 a 1 sobre o Atlético-PR, pela Copa Libertadores, e vai ficar de quatro a seis semanas parado.

O argentino Federico Mancuello seria o substituto natural, mas o jogador vem constantemente reclamando de dores na coxa direita e pode acabar sendo preservado. A criação de jogadas então vai ficar com o lateral esquerdo peruano Miguel Trauco, abrindo espaço para Renê atuar na lateral. Ederson, que não joga desde o ano passado por conta de uma série de lesões no joelho esquerdo sofridas após confronto com o Corinthians, vai ficar como opção no banco de reservas.

Assim, se nada de anormal acontecer até o dia do jogo, o Flamengo deverá formar com: Alex Muralha, Pará, Alejandro Donatti, Rever e Renê; Márcio Araújo, Rômulo, Willian Arão, Miguel Trauco e Gabriel; Paolo Guerrero. Nesta sexta-feira o elenco volta a treinar na parte da manhã no Ninho do Urubu.