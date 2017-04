Comitê Italiano lança site para Olimpíadas de Inverno

A menos de 300 dias da abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, que serão disputados na cidade de Pyeongchang, na Coreia do Sul, o Comitê Olímpico Italiano (Coni) lançou um site especial sobre a participação dos atletas da Itália no evento.

A partir desta quinta-feira (20), a entidade pretende mostrar o desempenho dos atletas até a chegada das Olimpíadas, que será disputada entre os dias 9 e 25 de fevereiro. O site já conta com a tabela de horários de todas as competições, com informações sobre os esportistas que já estão classificados e um quadro de medalhas conquistadas pela Itália em todos os tempos.

O Coni ainda informou que o portal, que tem versões em italiano em inglês, será usado como base para repassar todas as informações "ao vivo" durante os dias de competição.