Vasco se espelha em final da Taça Rio para chegar à decisão do Carioca

Uma exibição para poder se espelhar e chegar à decisão do Campeonato Carioca. Essa é a ideia do Vasco, que vem trabalhando de olho no clássico contra o Fluminense no próximo sábado, às 19 horas (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pelas semifinais do Campeonato Carioca. Isso porque, na visão dos vascaínos, eles vão conseguir eliminar os tricolores se repetirem o bom desempenho exibido nos 2 a 0 aplicados sobre o Botafogo, na final da Taça Rio, no último fim de semana.

Um dos líderes do elenco, o zagueiro Rodrigo expressa esse pensamento e garante que não vai faltar concentração ao time. "O que posso dizer é que a nossa equipe tem consciência de que não foi poder faltar com a concentração um único minuto, jogando de maneira constante na busca pelo gol. O objetivo contra o Botafogo foi conquistado justamente porque conseguimos colocar em prática tudo aquilo que foi colocado em prática ao longo de todos esses dias de trabalho. Projetamos um grande confronto contra o Botafogo e conseguimos jogar em alto nível. Agora, temos que mais uma vez exigir que isso se repita contra o Fluminense e tenho convicção de que vamos conquistar esse objetivo", avisou o Xerife.

O volante Douglas, que abriu caminho para o triunfo diante do Botafogo, segue a mesma linha de raciocínio. "O Botafogo é um time qualificado e nós conseguimos nos impor e ganhar o título da Taça Rio justamente porque não abrimos mão um único minuto da nossa maneira de jogar. Atacando, porém, com a responsabilidade de quem sabe que o adversário é muito perigoso e pode nos criar muitas dificuldades. A minha ideia é a de que com a repetição do nosso bom desempenho contra o Botafogo podemos ganhar do Fluminense", disse.

Outro a pensar dessa maneira é o goleiro Martin Silva, que espera enfrentar dificuldades contra o Fluminense, mas demonstra confiança na vitória cruz-maltina. "O jogo contra o Botafogo deve sim servir como um exemplo, principalmente quando conseguimos controlar de vez as ações e pressionamos o nosso adversário. O Fluminense também vai exigir demais da nossa equipe, mas o bom resultado do último fim de semana de certa maneira nos enche de confiança para pensarmos no que está por vir. Estou confiante, mesmo respeitando o Fluminense", analisou o goleiro da seleção uruguaia.

O técnico Milton Mendes adota o mistério e só vai definir a escalação que vai participar do confronto com o Fluminense nos últimos treinamentos da semana. Porém, são grandes as chances dele manter a base que atuou contra o Botafogo.