Ações da Juventus disparam em dia de duelo contra Barcelona

No dia do esperado duelo entre Barcelona e Juventus pela Liga dos Campeões da Europa, as ações do clube de Turim dispararam na Borsa Italiana, nome oficial da bolsa de valores de Milão.

Os títulos da "Velha Senhora" chegaram a ter alta de mais de 10% no início do pregão desta quarta-feira (19) e por volta de 13h (horário local) se valorizavam pouco mais de 9%, cotados em 0,71 euro.

O desempenho das ações juventinas mostra que o mercado financeiro aposta na classificação do time bianconero, que pode até perder por 2 a 0 para avançar às semifinais do torneio. Caso os italianos marquem um gol, o Barça precisará fazer cinco.

Ao longo da última semana, desde a vitória por 3 a 0 no Juventus Stadium, os papéis da equipe de Turim já tiveram uma valorização de mais de 30%. O duelo decisivo acontecerá às 15h45 (horário de Brasília) desta quarta-feira, e cerca de 4 mil torcedores da Juve já "invadiram" Barcelona para acompanhar a partida.

A "Velha Senhora" deve repetir a escalação do jogo de ida, com o ofensivo esquema 4-2-3-1 que tem Khedira e Pjanic de volantes e o centroavante Mandzukic de ponta. O craque Dybala está confirmado.