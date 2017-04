Vasco não vê favoritismo em semifinal do Carioca

O Vasco começou nesta terça-feira a sua preparação para o clássico contra o Fluminense neste sábado, às 19h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pelas semifinais do Campeonato Carioca. Na visão dos jogadores vascaínos, o confronto tem tudo para ser um dos mais equilibrados da competição e eles entendem que é praticamente impossível apontar um favorito.

"São dois times que já mostraram muita qualidade ao longo desta temporada. O Fluminense ganhou a Taça Guanabara e nós vencemos a Taça Rio. Os dois querem muito conquistar o Estadual e empenho não vai faltar. A minha expectativa é a de uma partida muito equilibrada e sem favoritismo. Qualquer coisa pode acontecer e temos que estar preparados para todas as situações possíveis. Estamos trabalhando muito para ganharmos o jogo", disse o volante Douglas.

O meia Nenê concorda com a principal revelação do Vasco na temporada.

"O Fluminense tem um grande time e com certeza vai tentar fazer o possível e o impossível para vencer a partida e se classificar. O Vasco também vem valorizando muito a conquista deste título estadual. Queremos a conquista do tri para que a nossa torcida possa ter essa alegria, pois é algo que ela vem cobrando desde o começo do ano. Acredito em uma partida muito equilibrada e com final imprevisível", afirmou o apoiador.

O goleiro Martín Silva segue a mesma linha de raciocínio.

"Pelo que apresentaram até aqui na competição, os dois times chegam sem favoritismo para esta decisão. Apresentaram um bom trabalho até este momento e não vão querer vacilar justamente na reta decisiva", assegurou o goleiro.

Nesta quarta-feira, o elenco vascaíno vai treinar na parte da tarde, quando o técnico Milton Mendes deverá começar a definir a escalação que será utilizada diante do Fluminense. A base será a mesma que derrotou o Botafogo por 2 a 0 na final da Taça Rio.