Palmeiras não consegue vencer a Ponte Preta desde julho de 2015

Se a tarefa de precisar vencer por 4 a 0 para avançar à final do Campeonato Paulista já não fosse suficientemente difícil, ter a Ponte Preta como adversária promete complicar ainda mais a vida do Palmeiras. O Verdão não consegue vencer a Macaca desde julho de 2015.

O último triunfo palmeirense sobre a Ponte Preta aconteceu pelo Campeonato Brasileiro, na Arena Pantanal, dia 5 de julho de 2015. Na ocasião, Dudu anotou os dois gols alviverdes após duas assistências de Rafael Marques.

Desde então, as equipes se encontraram em outras cinco oportunidades, três pelo Campeonato Brasileiro e duas pelo Campeonato Paulista. No Brasileirão, foram duas derrotas (1 a 0 no Palestra Itália, e 2 a 1 no Moisés Lucarelli) e um empate (2 a 2 na Arena alviverde).

Já no torneio Estadual, Palmeiras e Ponte Preta se encontraram duas vezes desde então, ambas nesta temporada. Além do revés por 3 a 0 neste domingo, o Verdão foi derrotado ainda na fase classificatória por 1 a 0, em Campinas.

O Palmeiras busca reverter a vantagem da Ponte Preta neste sábado, às 19h (de Brasília), no Estádio Palestra Itália. O Verdão folga nesta segunda e terça-feira, e retoma os treinamentos na Academia de Futebol apenas na manhã de quarta-feira.