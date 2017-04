Decisões devem fazer Timão faturar com bom público em Itaquera

A grande fase do Corinthians neste decisivo mês de abril animou a Fiel. Com boas chances de avançar para as oitavas da Copa do Brasil e também à final do Campeonato Paulista, o Timão terá nessa semana dois confrontos decisivos em Itaquera, e pelo andar da carruagem ambos deverão contar com as arquibancadas cheias.

O clube anunciou que até esta terça-feira já foram comercializados 24 mil ingressos para o duelo contra o Internacional, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), válido pela volta da quarta rodada da Copa do Brasil.

Além da decisão no torneio regional, o Corinthians terá outro importante compromisso no domingo, quando terá de confirmar a classificação à final do Paulista contra o São Paulo. Pelo fato de ser um clássico, o interesse da torcida alvinegra é ainda maior que na Copa do Brasil. Diante do rival tricolor, o clube já vendeu 28 mil ingressos.

Iniciando a temporada como a quarta força de São Paulo, o Corinthians agora vive um grande momento com o técnico Fabio Carille na beira do gramado. Mais confiante, a equipe alvinegra correspondeu bem aos primeiros desafios da temporada e conta com o apoio da torcida nestes próximos dois jogos para corresponder às novas expectativas em torno da equipe.