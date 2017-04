Ainda sem definir substituto de Diego, Flamengo segue preparação para clássico

O Flamengo deu sequência nesta terça-feira a sua preparação para o clássico contra o Botafogo no próximo domingo, às 16h(de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pelas semifinais do Campeonato Carioca. O técnico Zé Ricardo ainda não definiu a escalação, mas a principal preocupação passa pela criação de jogadas, uma vez que o Maestro da equipe, o meia Diego, fica de fora por conta de lesões no menisco medial e no ligamento colateral do joelho direito. O jogador se machucou no triunfo por 2 a 1 sobre o Atlético-PR, pela Copa Libertadores, e vai ficar de quatro a seis semanas parado.

O argentino Federico Mancuello seria o substituto natural, mas o jogador vem constantemente reclamando de dores na coxa direita e pode acabar sendo preservado. Tanto que nesta terça-feira, no Ninho do Urubu, trabalhou entre os reservas. A criação de jogadas na atividade ficou com o lateral-esquerdo peruano Miguel Trauco, abrindo espaço para Renê atuar na lateral. Porém, ainda não existe uma definição neste sentido.

Nesta quarta-feira o Flamengo deverá disputar um jogo-treino com o Céres, que disputa a Segunda Divisão do Campeonato Carioca. A atividade vai testar Ederson, que não joga desde o ano passado por conta de uma série de lesões no joelho esquerdo. Se aprovado, tem chance de ser usado no clássico como uma prévia do duelo da próxima quarta-feira contra o Furacão, em Curitiba (PR), pela Copa Libertadores.

Ainda em relação ao treino desta terça-feira, o volante Rômulo, que não vinha atuando por conta de um incômodo na panturrilha esquerda, trabalhou normalmente, compondo o setor com Márcio Araújo e Willian Arão. A formação com três volantes surpreendeu, principalmente porque só foi utilizada na derrota de 1 a 0 para a Universidad Católica, no Chile. Trauco e Gabriel completaram o meio, com Paolo Guerrero jogando mais isolado no ataque.

No decorrer da atividade, Mancuello foi testado na vaga de Rômulo. Outros testes foram feitos, como o colombiano Gustavo Cuellar na vaga de Márcio Araújo e a saída de Gabriel para a entrada de Orlando Berrío. O time, porém, formou com: Alex Muralha; Pará, Alejandro Donatti, Rever e Renê; Márcio Araujo, Willian Arão, Rômulo e Miguel Trauco; Gabriel e Paolo Guerrero. Nesta quarta-feira o Flamengo volta a trabalhar na parte da manhã, quando será disputado o jogo-treino com o Céres. A atividade está prevista para 9h30(de Brasília).