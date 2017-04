Vasco bate Botafogo e conquista o 10º título da Taça Rio de sua história

Com show da torcida vascaína, o Vasco venceu o Botafogo, por 2 a 0, no Estádio Nilton Santos. Os gols foram marcados por Douglas e Luis Fabiano, que desencantou e garantiu o 10º título da história da equipe da Taça Rio. Atual bicampeão Carioca, o Gigante da Colina segue firme e forte na luta pelo Tri. O próximo desafio é o confronto contra o Fluminense, pela semifinal do Estadual.

O JOGO

Logo no primeiro minuto, o Botafogo chegou forte no ataque em cabeçada de Sassá. Apesar do susto inicial, o Gigante da Colina não demorou para responder. Aos cinco minutos, Douglas puxou contra-ataque e deixou para Luis Fabiano, que finalizou à esquerda do gol de Helton Leite. Após uma pressão inicial do alvinegro, os vascaínos equilibraram a partida e começaram a chegar mais no ataque.

Com uma forte marcação do Botafogo, Andrezinho e Henrique arriscaram chutes de longa distância, mas sem sucesso. Douglas, aos 19 minutos, esboçou talento e entrou driblando dois marcadores na área, mas o chute cruzado não foi forte. O clássico ficou muito truncado e faltoso a partir da metade do primeiro tempo tempo. Em outra bola aérea, aos 38 minutos, Bruno Silva obrigou Martín Silva a fazer grande defesa para salvar o Vasco e garantir o 0 a 0 no placar.

No segundo tempo, o Cruzmaltino voltou com outra postura, pressionando no setor ofensivo e não dando espaços para o Botafogo. Aos oito minutos, Gilberto lançou na área, e Luis Fabiano cabeceou com muito perigo!

O técnico Milton Mendes colocou Guilherme no lugar de Andrezinho e deu mais mobilidade a equipe. No primeiro lance do jovem, o meia armou um salseiro na zaga alvinegra, quase marcando o primeiro. Na sequência, Guilherme fez boa jogada pela esquerda e sofreu falta de Marcelo, que recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso da partida.

Apesar do sufoco e do jogo estar encaminhando para os pênaltis, aos 41 minutos, Nenê cobrou escanteio na área, a bola sobrou para Douglas e ele não desperdiçou. Relembrando os tempos de base, quando era acostumado a balançar as redes contra o Alvinegro, o jovem chutou firme para abrir o placar: VASCO 1 x 0. Na sequência, em contra-ataque fulminante, Manga deixou Luis Fabiano livre para desencantar e marcar o segundo, garantindo o título: VASCO 2 x 0.

